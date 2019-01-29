Dene Yap Teknoloji Atölyesi" Erzurum'da Faaliyete Başlayacak

Erzurum
'da, okullardaki yerli ve milli teknoloji hamlesinin beyin takımını oluşturmak amacıyla başlatılan "Dene Yap Teknoloji Atölyesi" Palandöken
Gençlik Merkezi'nde faaliyete başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın 100 günlük icraat programı kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Türkiye Teknolojileri Takımı Vakfının ortak projesi olan "Dene Yap Teknoloji Atölyesi" projesi kapsamında yer alan 12 şehir arasında Erzurum da yer aldı.
Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik başlatılan proje, Palandöken Gençlik Merkezi'nde hafta sonları ve yaz aylarında yürütülecek.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri Koordinatör Müdürü Zülküf Yılmaz, yaptığı açıklamada, programla geleceğin bilim adamları, araştırmacıları ve girişimcilerinin keşfedileceğini belirterek, şunları kaydetti:
"Projede tasarım-üretim, robotik-kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, siber güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay, nanoteknoloji ve yapay zeka gibi alanlarda teorik ve uygulamalı eğitimlerin verileceği teknoloji atölyelerinde geleceğin bilim adamları, araştırmacıları ve girişimcileri keşfedilerek bu alanda gelişmeleri için her türlü imkan sağlanacak."