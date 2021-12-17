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Kıyafetleri denediler, katladılar, çantalarına koyup kaçtılar... O anlar kameralara böyle yansıdı - Son Dakika

Kıyafetleri denediler, katladılar, çantalarına koyup kaçtılar... O anlar kameralara böyle yansıdı

17.12.2021 09:28

Kıyafetleri denediler, katladılar, çantalarına koyup kaçtılar.

Kıyafetleri denediler, katladılar, çantalarına koyup kaçtılar... O anlar kameralara böyle yansıdı

İSTANBUL Esenyurt'ta müşteri gibi bir giyim mağazasına gelen şahıslar, yaklaşık bir saat boyunca kıyafet denedikten sonra üzerine olanları ayırdı. Beğendiği ürünlerin bir kısmını üstüne giyen hırsızlar, kalanını ise yanlarında getirdiği çantaya doldurdu. Mağazadan çıkacakları esnada alarmın ötmesiyle şahıslar kaçmaya başlarken, o anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, müşteri gibi bir giyim mağazasına gelen şahıslar, yaklaşık bir saat boyunca hoşuna giden kıyafetleri denedi. Beğendiği ürünlerin üzerinde bulunan alarm aparatlarını da ayakları ile kopartan hırsızlar, kıyafetleri katlayarak ayırdı. Bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra şahıslar, kıyafetlerin bir kısmını üzerine giyerken, kalanını da yanlarında getirdiği çantaya doldurdu. Mağazadan ayrılmak istedikleri esnada ise kıyafetlerden birinden çıkarmayı unuttukları alarmın çalmasıyla kaçan hırsızlar kayıplara karıştı. Hırsızlığın sonradan farkına varan mağaza çalışanları ise kaçan şahısların arkasından bakakalırken yaşanan o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"Yaklaşık 5 bin TL'lik kıyafet çaldılar"

O anları anlatan mağaza sahibi Gökhan Denizli, "Hırsızlar üst katta yarım saat ile bir saat arasında kalmış. O sırada kıyafetlerin bir kısmını yanlarında getirdiği çantasına doldurmuş, kalan kısmını üstlerine giymişler. O sırada arkadaşlarımız sayım yaptığı için hırsızların farkına varamamış. Bende aşağı katta kasada duruyordum o sebeple göremedim. Mağazadan çıkarken bana dönüp bir baktılar. Ben o anda şüphelendim. O an kıyafetlerden birinin alarmını çıkarmadıkları için alarm ötmeye başladı. Ben onlara doğru koştum ama kapıya çıkana kadar onlar çoktan kaçmıştı. Görüntülerden gördüğümüze göre yaklaşık 4 - 5 bin TL'lik kıyafet çalmışlar" dedi.

"Mağazanın içinde uzun süre oyalanıp, deneyip eşyaları giyip kaçmaları beni şaşırttı"

Hırsızların rahat tavırları karşısında ise şaşkınlık yaşadığını ifade eden Denizli, "Bizim eksikliğimizden yaşandı bu durum. Arkadaşlarımızın sayım yapması, diğer bir arkadaşımızın izinli olması ve benim kasada beklemem hırsızların şansı olmuş. Ama bunların dışında şahısların rahatlığı beni gerçekten çok şaşırttı. Mağazanın içinde uzun süre oyalanıp deneyip üstlerinde ki eşyalarında üzerine giyip kaçmaları beni çok şaşırttı. En kısa sürede yakalanmalarını istiyorum" diye konuştu.

Kıyafetleri denediler, katladılar, çantalarına koyup kaçtılar... O anlar kameralara böyle yansıdı
Kıyafetleri denediler, katladılar, çantalarına koyup kaçtılar... O anlar kameralara böyle yansıdı
Kıyafetleri denediler, katladılar, çantalarına koyup kaçtılar... O anlar kameralara böyle yansıdı
Kıyafetleri denediler, katladılar, çantalarına koyup kaçtılar... O anlar kameralara böyle yansıdı
Kıyafetleri denediler, katladılar, çantalarına koyup kaçtılar... O anlar kameralara böyle yansıdı

Türk Lirası, Esenyurt, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kıyafetleri denediler, katladılar, çantalarına koyup kaçtılar... O anlar kameralara böyle yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kıyafetleri denediler, katladılar, çantalarına koyup kaçtılar... O anlar kameralara böyle yansıdı - Son Dakika
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