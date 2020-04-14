DENEME
7 saat önce
DENEME.
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 09:05 Kaynak: İHA
Son Dakika Frank de Boer: Keşke koronavirüs olsaydım Ali Koç, Nazım için Antalyaspor Başkanı ile prensip anlaşmasına vardı Leeds United, Larin için 6 milyon euroyu gözden çıkardı Geleceğin yıldızı olarak görülen Ilija Jurkovic, futbolu bırakıp yeraltı dünyasına girdi Bursa'da belediye görevlisi, "Batalla" yazılı tulumuyla dezenfekte çalışmaları yaptı Ramazan Kurşunlu'nun unutulmaz Sergen Yalçın anısı: Atarım 2 tane, Türkiye'ye rahat rahat döneriz Koronavirüsü yenen Fellaini taburcu edildi Prens Selman, 340 milyon sterline Newcastle United'ı satın alıyor Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu Yusuf Günay, koronavirüsü yendi Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz Jose Sosa: Fenerbahçe'yi reddedip, Trabzonspor'a gittim Diego Angelo ve Chico, aileleri mutlu etti Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi