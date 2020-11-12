Deneme amaçlı ekilen fıstık, Çal toprağını sevdi

Denizli'nin Çal ilçesinde, bu yıl ilk kez deneme ekimi yapılan yer fıstığından ele edilen gelir üreticilerin yüzünü güldürdü.

Denizli'de 30 yıldır kuruyemiş firmasında pazarlamacılık yapan Abdurrahman Yayan, memleketi Çal'ın Aşağıseyit Mahallesi'nde bu yıl deneme amaçlı 12 dekar yer fıstığı ekimi yaptı. Çal'da 22 yıl önce de ilk kez çerezlik ay çekirdeği ekimini yapan Yayan, fıstık hasadını yaptı. Dekardan 500 kilogram hasat aldı. Fıstığın 12-13 TL'den alıcısı olduğunu, dolayısıyla iyi para kazandırdığını söyleyen Abdurrahman Yayan, "Fıstık, Çal toprağını sevdi. Bu topraklarda kaliteli fıstık yetişiyor. İşte kanıtladık. Birinci sınıf ürün elde ettik. Bir çok tarımsal ürüne göre fıstığın kazancı da iyi" dedi.

Üretici Abdurrahman Yayan'ı tebrik eden Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, "2015'te başlattığımız Tarım Kent Çal Projesi kapsamında alternatif tarımsal ürünlere dönük çalışmalarımız sürerken, Abrurrahman Yayan gibi üreticilerin de desteğini alıyoruz. Fıstığı başarılı bir şekilde üreten Abdurrahman Yayan'ı kutluyor, tebrik ediyorum. Bizim topraklarımız bereketli. Sözün gelişi insan diksen insan yetişecek. Bölgemizde alternatif tarım ürünleri çeşitliliği artmalıdır. Ülkemizin geleceği adına bu toplum üretmek zorunda. Hükümetimiz oldukça yüksek olan tarımsal girdi maliyetlerini düşürmelidir. Yeni ürün çeşitliliği yapmak isteyenler teşviklerden yararlanmalıdır" diye konuştu. - DENİZLİ