Deneme Boyu Ürünlerle Makyaj & Karşılaştırma
1 saat önce
Merhaba, Bugun Birçok markada bulabildiğimiz Deneme & seyahat Boyu Mini ürünlerle makyaj yaptım ve orjinal tam boy ürünlerle fiyat/gram farkını inceledim. Umarım keyifle izlersiniz.
Merhaba, Bugun Birçok markada bulabildiğimiz Deneme & seyahat Boyu Mini ürünlerle makyaj yaptım ve orjinal tam boy ürünlerle fiyat/gram farkını inceledim. Umarım keyifle izlersiniz.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:45 Kaynak: Youtube
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