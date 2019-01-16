Son Dakika Haberleri: Deneme Boyu Ürünlerle Makyaj & Karşılaştırma

Deneme Boyu Ürünlerle Makyaj & Karşılaştırma

1 saat önce

Merhaba, Bugun Birçok markada bulabildiğimiz Deneme & seyahat Boyu Mini ürünlerle makyaj yaptım ve orjinal tam boy ürünlerle fiyat/gram farkını inceledim. Umarım keyifle izlersiniz.

Merhaba, Bugun Birçok markada bulabildiğimiz Deneme & seyahat Boyu Mini ürünlerle makyaj yaptım ve orjinal tam boy ürünlerle fiyat/gram farkını inceledim. Umarım keyifle izlersiniz.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:45 Kaynak: Youtube

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