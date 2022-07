Deneme Erişimi: Proquest One Business

Değerli Kütüphane Kullanıcılarımız,

Proquest One Business 31 Aralık 2021 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

Proquest One Business, işletme ve ekonomi alanında binlerce tam metin dergi, tez ve çalışma raporunun yanı sıra ticari yayınlar, pazar araştırma raporları ve Wall Street Journal, Financial Times, Economist ve Australian Financial Review gibi önemli süreli yayınları içerir.

Lütfen Trial Database Feedback Form'u doldurup kaynağın değerlendirilmesine katkıda bulunun. Öğrenci girişi için lütfen burayı tıklayın. İdari ve akademik personel girişi için lütfen burayı tıklayın.

Saygılarımızla,

Kütüphane