Deneme Erişimi: Proquest One Business - Son Dakika
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Deneme Erişimi: Proquest One Business

01.10.2021 12:45
Deneme Erişimi: Proquest One Business

Deneme Erişimi: Proquest One BusinessDeğerli Kütüphane Kullanıcılarımız,Proquest One Business 31 Aralık 2021 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

Deneme Erişimi: Proquest One Business

Değerli Kütüphane Kullanıcılarımız,

Proquest One Business 31 Aralık 2021 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

Proquest One Business, işletme ve ekonomi alanında binlerce tam metin dergi, tez ve çalışma raporunun yanı sıra ticari yayınlar, pazar araştırma raporları ve Wall Street Journal, Financial Times, Economist ve Australian Financial Review gibi önemli süreli yayınları içerir.

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Kaynak: Habermetre

Financial Times, Ekonomi, Aralık, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Deneme Erişimi: Proquest One Business - Son Dakika

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