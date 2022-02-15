DENEME SEFERİNE ÇIKAN 'SİLVER DAWN' KUŞADASI'NA GELDİ - Son Dakika

DENEME seferine çıkan Bahama bayraklı 'Silver Dawn' isimli kruvaziyer gemisi, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde demirledi. Limanda 3 gün boyunca kalacak olan gemiye 16 tanker ile toplam 400 ton yakıt ikmali yapıldı.

Bahama bayraklı 'Silver Dawn' isimli ultra lüks yolcu gemisi bugün sabah saatlerinde Kuşadası Limanı'na demirledi. Kısa süre önce denize indirildiği için deneme seferine çıkan kruvaziyer gemisine ilk etapta 16 tanker ile toplam 400 ton yakıt ikmali yapıldı. Nisan ayında yolcu taşımaya başlayacak olan 212 metre uzunluğunda ve 40 bin 844 groston ağırlığında olan Silver Dawn, 3 gün boyunca Kuşadası Limanı'nda kalacak. 596 yolcu kapasiteli geminin 26 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde tekrar Kuşadası'na geleceği bildirildi.