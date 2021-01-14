Hırsızın rahatlığı 'pes' dedirtti...Gözüne kestirdiği ayakkabıyı çalmadan önce böyle denedi, kendi ayakkabısını da bıraktı - Son Dakika

Hırsızın rahatlığı 'pes' dedirtti...Gözüne kestirdiği ayakkabıyı çalmadan önce böyle denedi, kendi ayakkabısını da bıraktı

14.01.2021 15:17

Hırsızın rahatlığı 'pes' dedirtti.

Hırsızın rahatlığı 'pes' dedirtti...Gözüne kestirdiği ayakkabıyı çalmadan önce böyle denedi, kendi ayakkabısını da bıraktı

Girdiği apartmanda gözüne kestirdiği ayakkabıyı deneyerek çaldı

Çaldığı ayakkabıyı giydi, kendi ayakkabısını çaldığının yerine bıraktı

ANTALYA - Antalya'da bir apartmana giren hırsızlık şüphelisi, çalacağı ayakkabıyı önce denedi, ayağına olduğunu görünce kendi ayakkabısını bırakıp yeni ayakkabısıyla binadan ayrıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan Hırsızın rahat tavırları 'pes' dedirtti.

Olay Yenigün Mahallesinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Apartmana giren hırsız, kapısının önünde ayakkabılar bulunan dairenin önünde durdu. Ayakkabılara kısa bir göz atan hırsızlık şüphelisi, bir botu gözüne kestirip aldı. Kapının önündeki merdivene oturup ayağındaki spor ayakkabıyı çıkartan hırsızlık şüphelisi, botu ayağına giyip denedi. Apartmanının bina içi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen görüntüde hırsızın rahat tavırları ise 'pes' dedirtti. Botun ayağına oluğunu gören hırsızlık şüphelisi, çıkardığı beyaz spor ayakkabılarını aldığı botun yerine koyarak aynı rahatlıkla binadan ayrıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hırsızın rahatlığı 'pes' dedirtti...Gözüne kestirdiği ayakkabıyı çalmadan önce böyle denedi, kendi ayakkabısını da bıraktı
Hırsızın rahatlığı 'pes' dedirtti...Gözüne kestirdiği ayakkabıyı çalmadan önce böyle denedi, kendi ayakkabısını da bıraktı
Hırsızın rahatlığı 'pes' dedirtti...Gözüne kestirdiği ayakkabıyı çalmadan önce böyle denedi, kendi ayakkabısını da bıraktı
Hırsızın rahatlığı 'pes' dedirtti...Gözüne kestirdiği ayakkabıyı çalmadan önce böyle denedi, kendi ayakkabısını da bıraktı

Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hırsızın rahatlığı 'pes' dedirtti...Gözüne kestirdiği ayakkabıyı çalmadan önce böyle denedi, kendi ayakkabısını da bıraktı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Hırsızın rahatlığı 'pes' dedirtti...Gözüne kestirdiği ayakkabıyı çalmadan önce böyle denedi, kendi ayakkabısını da bıraktı - Son Dakika
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