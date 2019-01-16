Denemek İçin Aldığı Kıyafetleri Giyerek Çalan Kişi Tutuklandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde müşteri olarak girdiği mağazalardan, denemek için aldığı kıyafetleri üst üste giyerek çalmak istediği iddasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde müşteri olarak girdiği mağazalardan, denemek için aldığı kıyafetleri üst üste giyerek çalmak istediği iddasıyla bir kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, bir alışveriş merkezi civarında görevli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kalın giyiminden ve davranışlarından şüphelendikleri A.Y'nin üstünü aradı.



Kıyafetlerinin üzerine birer gömlek ve pantolon ile iki mont daha giyen zanlıdan, poşet içerisinde 2 pantolon ile çaldığı kıyafetlerin güvenlik kilitlerini kırmak için kullandığı pense ele geçirildi.



Gözaltına alınan A.Y, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.

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