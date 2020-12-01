Denemek için diktiği muz ağacının ilk mahsulünü komşularına dağıtacak - Son Dakika

Denemek için diktiği muz ağacının ilk mahsulünü komşularına dağıtacak

01.12.2020 09:51
Denemek için diktiği muz ağacının ilk mahsulünü komşularına dağıtacak, System.String[]

AYDIN'ın İncirliova ilçesindeki evinin bahçesine, arkadaşının geçen yıl saksı içinde hediye ettiği muz fidanını diken Ramazan Savaşan (51), ilk mahsulünü aldı.

AYDIN'ın İncirliova ilçesindeki evinin bahçesine, arkadaşının geçen yıl saksı içinde hediye ettiği muz fidanını diken Ramazan Savaşan (51), ilk mahsulünü aldı. Savaşan, deneme amaçlı diktiği ağaçtan hasat edeceği 50 kilo muzun tamamını komşularına dağıtacağını söyledi.

İncirliova'da yaşayan Selanik Mübadili ve Göçmenleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı, ekonomist Ramazan Savaşan, Kuşadası ilçesindeki Yunanistan vatandaşı olan bir arkadaşını ziyarete gitti. Arkadaşının evinin bahçesinde gördüğü muz ağacı hakkında bilgi alan Savaşan, muz yetiştiriciliğine merak sardı. Arkadaşının saksı içinde hediye ettiği muz fidanını 2019'un Eylül ayında, deneme amaçlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin bahçesine diken Savaşan, ilk ürününü almanın sevincini yaşadı. Savaşan, hasat edeceği 50 kilogram muzun tamamını komşularına dağıtacağını söyledi.İleride kiralayacağı bir serada, muz yetiştirmeyi düşündüğünü belirten Ramazan Savaşan, "Merakım üzerine arkadaşımın verdiği muz fidanını evimin bahçesine diktim. Deneme amaçlı bahçemde yetiştirdim. Antalya'da yapılan muz üretiminin İncirliova'da da yapılabildiğini gördüm. Seralar kurulması halinde İncirliova'da da muz üretimi yaygınlaştırılabilir. Aydın'daki çiftçi arkadaşlarımız bu ürünü yetiştirmeye yönelebilirler" dedi.


Denemek için diktiği muz ağacının ilk mahsulünü komşularına dağıtacak
Denemek için diktiği muz ağacının ilk mahsulünü komşularına dağıtacak
Denemek için diktiği muz ağacının ilk mahsulünü komşularına dağıtacak
Denemek için diktiği muz ağacının ilk mahsulünü komşularına dağıtacak
Denemek için diktiği muz ağacının ilk mahsulünü komşularına dağıtacak
Denemek için diktiği muz ağacının ilk mahsulünü komşularına dağıtacak

İncirliova, Ramazan, Hasat, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Denemek için diktiği muz ağacının ilk mahsulünü komşularına dağıtacak - Son Dakika


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