Denemek için ekti, günde 1 ton ürün alıyor - Son Dakika

Sivas'ta bir vatandaş denemek için ektiği fideyi çoğaltarak 40 dönümlük üzüm bağı oluşturdu.

Yaylaları ve doyumsuz tabiatıyla meşhur, zümrüt yeşili olarak adlandırılan Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 6 yıl önce deneme amaçlı kurulan üzüm bağı şimdilerde Sivas'ın en büyük üzüm bağı halini aldı. İlçenin Yukarıkale Mahallesinde yaşayan 73 yaşındaki Yusuf Erden, evinin arkasındaki 40 dönümlük araziye ektiği üzüm bağından günlük 1 ton ürün elde ediyor. Genel olarak Ege Bölgesinde daha fazla üretilen üzümün Sivas'ta da yetiştiğini gören vatandaşlar bu araziyi görünce dikkatlerinden kaçmıyor.

Yusuf Erden, hasat için biraz geciktiklerini belirterek, "Emekliyim, 40 dönümlük bir üzüm bağı yaptım deneme mahiyetinde başarılı da oldum yani fena değil, bu sene mahsul iyi idare ediyoruz. Bu bağ 6 yıllık daha yeni bu sene faaliyete geçti gerçek verimi bu sene alacağız. Bu sene verim iyi idare eder. Hasadı bu sene normal bekliyorum. Hasat bu sene 1 ay geç kaldı, şimdiye kadar yapmam lazımdı ondan dolayı da biraz kaybımız oldu yani" dedi.

"Koyulhisar Sivas'ın Antalya'sı"

Erden, ilçede neredeyse her türlü meyve ve sebzenin yetiştiğini söyleyerek, "Bir günde 1 Tona yakın hasat bekliyoruz. Koyulhisar Sivas'ın Antalya'sı, burada yetişmeyen bir şey yok ki üzüm, karpuz, kavun, domates. Bizim en meşhur şeyimiz domates üzümü ben ekstradan yaptım denemek için başardım. Tarlanın kenarına üzüm dikmek için Manisa'ya gittim arkadaşımla birlikte bana orada dediler 'Kenarda üzüm olmaz' diye daha sonra 5 dönüm bir yer yaptım ondan sonra büyüttüm. Ömrüm burada geçti 20 yıldır buradayım sağlığım da iyi. İstanbul'da 40 yıl kaldım geldim buraya sağlığı sıhhati burada buldum. Daha önceden sandalye masa imalatı yaptım, 40 yıl esnaflık yaptım İstanbul'da ağılımı da buraya koydum. 'Burada bu kadar üzüm nasıl yetişmiş' diye şaşıranlar var" dedi. - SİVAS