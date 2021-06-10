Denemek için giymişti, 8 bin liralık ayakkabıları giyip çıktı! - Son Dakika

3 Haziran'da Sarıyer İstinye'deki AVM'nin içinde bulunan ayakkabı mağazasına giren 14 yaşındaki E. S. isimli çocuk, 8 bin lira değerinde olduğu öğrenilen ayakkabıyı ayağına giydi.

AYAKKABILARI GİYİP UZAKLAŞTI

E. S. görevlinin yanından uzaklaşmasını fırsat bilerek eski ayakkabısını bırakıp gitti. O anlar mağazanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ÇALINTI PARFÜMLE YAKALANDI

Hırsızlığı fark eden çalışanlar polise haber verdi. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede E. S.'nin mağazadan çıktıktan sonra taksiye binerek uzaklaştığını tespit etti. Ekipler plakasını tespit ettiği taksiyi Şişli'de durdurdu. Takside bulunan E. S. gözaltına alındı. E. S'nin yapılan üst aramasında cebinde yine aynı AVM'de bulunan başka bir mağazadan çaldığı parfüm de bulundu.

Çaldığı ayakkabı ve parfüm sahiplerine teslim edilirken, E.S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.