Son Dakika Haberleri: Denemek için kuruttular, şimdi siparişlere yetişemiyorlar
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Denemek için kuruttular, şimdi siparişlere yetişemiyorlar

7 saat önce

Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan Rahime-Ersun Ubay çiftinin 3 yıl önce tadını beğendikleri cennet elması kurusu ilçede işsizlere umut oldu.

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Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan Rahime-Ersun Ubay çiftinin 3 yıl önce tadını beğendikleri cennet elması kurusu ilçede işsizlere umut oldu. Yaşı 3 liradan alınıp satılan ve kurusunun piyasası ise 45-50 lira olan cennet elması kurusu ilçede hem bir sektör hem de onlarca kişiye iş kapısı oldu. Bu yıl yaklaşık 50 ton cennet elması kurutan Ubay çifti, işlerin yoğunluğundan memnun olduklarını ve hedeflerinin ihracat yapmak olduğunu söyledi.


İncirin anavatanı Aydın'da bolca yetişen cennet elması meyvesinin yaşı zamanında tüketilmediğinde israf olduğunu belirten Ersun Ubay, "Daha önceleri ürünler hep israf oluyordu. Bir yerde bu meyvenin kurutulmuşunu gördük. Yediğimizde tadı da çok hoşumuza gitti. Eşimle birlikte ilk etapta kendi ürünümüzü kabuğunu soyarak kuruttuk. Çevremizdekiler de çok beğendi. Daha sonra bu işi ticari anlamda yapmaya karar verdik. Ertesi yıl hem kendi ürünlerimizi hem de çevremizdeki üreticilerin ürünlerini alıp kurutmaya başladık. Özellikle eşimin bu girişimi sayesinde onlarca kişiye de istihdam oluşturduk" diye konuştu.


"İhracat yapmayı hedefliyoruz"


Türkiye'de incirin ihracat merkezi durumundaki Aydın'ın sahip olduğu havası sayesinde cennet elmasını da ihracat merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını kaydeden Ersun Ubay, "Bu yıl yaklaşık 50 ton civarında cennet elması kuruttuk. Bu ürünün yaşının kilosu 3 lira civarında. Kurusunun kilosu ise toptan 30-35 TL, parkende fiyatı ise 50-60 TL civarında. Oldukça iyi sipariş aldığımız için bu sezon Denizli'den de bolca ürün alıp işledik. Hedefimiz ihracat yapmak" dedi. - AYDIN

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:06 Kaynak: İHA
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