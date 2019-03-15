Denemeli Bahar Alışverişi | Bershka | Herschel | Trendyol | Sheın
1 saat önce
Bahar için yaptığım alışverişi sizinle paylaştım. Özellikle indirimden bir sürü şey aldım belki size de fikir verir. Kanalıma abone olmayı unutmayın.
Bahar için yaptığım alışverişi sizinle paylaştım. Özellikle indirimden bir sürü şey aldım belki size de fikir verir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok çok öptüm.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:41 Kaynak: Youtube
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