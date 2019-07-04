Denenmek için Hatay'a getirilen 3 futbolcu antrenmanlara katıldı
6 dakika önce
- Denenmek için Hatay'a getirilen 3 futbolcu antrenmanlara katıldıHATAY - Spor Toto 1. Lig'de yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden Hatayspor'da, 3 yabancı futbolcu denemeye alındı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:31 Kaynak: İHA
- Denenmek için Hatay'a getirilen 3 futbolcu antrenmanlara katıldı
HATAY - Spor Toto 1. Lig'de yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden Hatayspor'da, 3 yabancı futbolcu denemeye alındı.
Yeni sezonda işleri sıkı tutan ve transferde hata yapmak istemeyen bordo-beyazlılar Estonya'nın FCI Levadi takımında forma giyen 28 yaşındaki Ukraynalı Yevhen Budnik'i, Irak U-19 Milli Takımı'nın Kaptanı Ahmed Sartip'i ve henüz bilgisine ulaşılamayan Papa Mane isimli bir futbolcuyu denemek üzere Hatay'a çağırdı. 3 futbolcu bugün takımla beraber, Osman Çalğın Tesisleri'nde antrenmana katıldı.
Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un 8 Temmuz'da başlayacak olan Erzurum kampı sonrası vereceği rapor doğrultusunda, futbolcularla resmi sözleşme imzalanacağı öğrenildi.
Berfin'in yüzüne asit türü sıvı atan sanık hakim karşısında
Fatih Karagümrük, Raheem Lawal'ı transfer etti
Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse göz doldurdu
Hasan Ali Kaldırım sosyal medyayı salladı!