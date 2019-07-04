Son Dakika Haberleri: Denenmek için Hatay'a getirilen 3 futbolcu antrenmanlara katıldı
Son Dakika Spor Haber

Denenmek için Hatay'a getirilen 3 futbolcu antrenmanlara katıldı

6 dakika önce

- Denenmek için Hatay'a getirilen 3 futbolcu antrenmanlara katıldıHATAY - Spor Toto 1. Lig'de yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden Hatayspor'da, 3 yabancı futbolcu denemeye alındı.

- Denenmek için Hatay'a getirilen 3 futbolcu antrenmanlara katıldı
HATAY - Spor Toto 1. Lig'de yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden Hatayspor'da, 3 yabancı futbolcu denemeye alındı.
Yeni sezonda işleri sıkı tutan ve transferde hata yapmak istemeyen bordo-beyazlılar Estonya'nın FCI Levadi takımında forma giyen 28 yaşındaki Ukraynalı Yevhen Budnik'i, Irak U-19 Milli Takımı'nın Kaptanı Ahmed Sartip'i ve henüz bilgisine ulaşılamayan Papa Mane isimli bir futbolcuyu denemek üzere Hatay'a çağırdı. 3 futbolcu bugün takımla beraber, Osman Çalğın Tesisleri'nde antrenmana katıldı.
Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un 8 Temmuz'da başlayacak olan Erzurum kampı sonrası vereceği rapor doğrultusunda, futbolcularla resmi sözleşme imzalanacağı öğrenildi.
Denenmek için Hatay'a getirilen 3 futbolcu antrenmanlara katıldı
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:31 Kaynak: İHA
Hatayspor, Hatay, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Berfin'in yüzüne asit türü sıvı atan sanık hakim karşısında Fatih Karagümrük, Raheem Lawal'ı transfer etti Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse göz doldurdu Hasan Ali Kaldırım sosyal medyayı salladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 22:38:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denenmek için Hatay'a getirilen 3 futbolcu antrenmanlara katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]