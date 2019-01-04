Denenmemiş Ürünleri Denedim ??????
1 saat önce
Bu zamana kadar kimsenin denemediği, yüksek fiyatlı ürünleri araştırdım buldum. Tüm ürünleri ilk izlenimleriyle, özellikleriyle uzun uzadıya anlattım. İçinde Patrick Star'ın Mac ile çıkardığı özel koleksiyon ürünlerden, Lancome'un son çıkan makyaj sabitleme spreyi ve bazına kadar birçok ürün var.
Bu zamana kadar kimsenin denemediği, yüksek fiyatlı ürünleri araştırdım buldum. Tüm ürünleri ilk izlenimleriyle, özellikleriyle uzun uzadıya anlattım. İçinde Patrick Star
'ın Mac
ile çıkardığı özel koleksiyon ürünlerden, Lancome'un son çıkan makyaj sabitleme spreyi ve bazına kadar birçok ürün var. Ben çok keyif aldım, umarım sizlerde keyifle izler ve yararlı bulursunuz. İyi seyirler !
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:34 Kaynak: Youtube
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