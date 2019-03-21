Son Dakika Haberleri: Denetim Altında Bulunan Hükümlülere Trafik Kuralları Anlatıldı

Denetim Altında Bulunan Hükümlülere Trafik Kuralları Anlatıldı

15 dakika önce

Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından denetim altında bulunan hükümlülere trafik kurallarını anlatan seminer verildi.

Denetim Altında Bulunan Hükümlülere Trafik Kuralları Anlatıldı, System.String[]
Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından denetim altında bulunan hükümlülere trafik kurallarını anlatan seminer verildi.




Düzenlenen seminerde Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hasan Türker konuşmacı olarak katıldı.

Türker, hükümlülere trafik kuralları, emniyet kemeri takmanın önemi, güvenli sürüş teknikleri, araç içi güvenliği, araç park kuralları ve bu kuralların toplumsal yaşam açısından önemi konusunda bilgiler verdi.

Seminere katılan 50 hükümlünün dikkatle dinlediği seminer soru cevap kısmıyla son buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:34 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Dinar, Güncel
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