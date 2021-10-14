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Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi - Son Dakika

Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi

14.10.2021 12:01

Avcılar'da yaşanan olayda kurulan denetim noktasında polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçanların olduğu araçtan ateş açıldı. Bir polisin yaralandığı saldırı sonrası şüphelilerin kaçtığı araç bölgeye yakın bir yerde terk edilmiş halde bulunurken, kimliği tespit edilen bir kişi kıskıvrak yakalandı. Silahlı saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ndeki denetim noktasında dün akşam polisin 'Dur' ihtarında bulunduğu siyah renkli otomobilin sürücüsü gaza basarak kaçmaya çalışırken, araçtan polislere ateş açıldı.

POLİS MEMURU BACAĞINDAN YARALANDI

Açılan ilk ateşte 'Yunuslar' olarak bilinen ekipteki bir polis memuru bacağından yaralandı. Araçtakileri durdurmak amacıyla polis de karşılık verdi. Ara sokaklara dalarak kaçan araçtakileri yakalamak amacıyla kapsamlı operasyon başlatıldı. Yaralı polis hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

ARAÇ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Şüphelilerin kaçtığı araç bölgeye yakın bir yerde terk edilmiş halde bulunurken, kimliği tespit edilen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyete götürülerek sorgulamasına başlanırken, diğer şüphelilerin yakalanması çalışmalar sürüyor. Öte yandan silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi

Polis Memuru, Tragger, Saldırı, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi - Son Dakika
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