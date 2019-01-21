Son Dakika Haberleri: Denetim Serbestlik Hükümlüleri Okulları Temizliyor

Denetim Serbestlik Hükümlüleri Okulları Temizliyor

1 saat önce

Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA) Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde denetim serbestlik hükümlülerinden oluşan 15 kişilik ekip ilçede merkezinde bulunan okulların genel temizliğini yapacak.

Denetim Serbestlik Hükümlüleri Okulları Temizliyor, System.String[]
Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA) Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde denetim serbestlik hükümlülerinden oluşan 15 kişilik ekip ilçede merkezinde bulunan okulların genel temizliğini yapacak.

Ülke genelinde adalet bakanlığınca başlatılan proje kapsamında denetim serbestliğe tabi tutulan hükümlülerin topluma faydalı işlerde kullanılması planlanan projenin ilk etabı yarıyıl tatilinde okullarda temizlik oldu. Ülke genelinde aynı anda başlayan çalışmalar kapsamında Bahçelievler mahallesinde bulunan Mehmetçik ilkokulunda 15 hükümlü okulda temizlik çalışmalarına başladı. Denetimli serbestlik uygulaması kapsamında okulların temizliğini yapan hükümlüleri ziyaret eden Cumhuriyet Başsavcısı Ali Kemal Karataş, 'Bu proje Türkiye genelinde eş zamanlı olarak başladı. Proje kapsamında suçla mücadelenin bir parçası olan denetim serbestlik müdürlüğünün ülke çapında bugün itibarı ile hükümlülerini kamu yararına çalıştırılması hususunda bu okulumuz seçildi diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:08 Kaynak: DHA

Siverek, Şanlıurfa, DHA, Güncel
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