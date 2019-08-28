Son Dakika Haberleri: Denetim Serbestlik Müdürlüğü'nden anlamlı çalışma
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Denetim Serbestlik Müdürlüğü'nden anlamlı çalışma

1 saat önce

Bilecik Belediyesi ve Bilecik Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü işbirliğinde Pelitözü Gölpark'ta çöp toplama çalışması yapıldı.

Denetim Serbestlik Müdürlüğü'nden anlamlı çalışma, System.String[]
Bilecik Belediyesi ve Bilecik Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü işbirliğinde Pelitözü Gölpark'ta çöp toplama çalışması yapıldı.

Gerçekleştirilen anlamlı çalışmaya, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, Denetimli Serbestlik Müdürü Selçuk Aydemir, Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Süs Bitkileri Teknisyeni İlker Denizli, hükümlüler ve belediye çalışanları katıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, düzenlenen aktivite hakkında yaptığı açıklamada, "Bilecik Belediyesi ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliğinde güzel bir çalışma yaptık. Bu programda emeği geçen bütün paydaşlara teşekkür ediyorum. Çevrenin korunması anlamında önemli bir farkındalık oluşturmak istedik. Bu vesileyle herkesin çevresini temiz tutması son derece önemli olacaktır." İfadelerini kullandı.

Denetimli Serbestlik Müdürü Selçuk Aydemir ise katkıları dolayısıyla Başkan Yardımcısı Gürses, belediye çalışanları ve hükümlülere teşekkür etti. - BİLECİK
Ahmet Gürses, Pelitözü, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:32 Kaynak: İHA
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