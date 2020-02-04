Denetim serbestlik yükümlüleri okulları onardı - Son Dakika
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Denetim serbestlik yükümlüleri okulları onardı

13 dakika önce

ADALET Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol doğrultusunda, denetimli serbestlik yükümlüleri, Elazığ'daki bazı okulda bakım-onarım çalışması yaptı.

Denetim serbestlik yükümlüleri okulları onardı, System.String[]

ADALET Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol doğrultusunda, denetimli serbestlik yükümlüleri, Elazığ'daki bazı okulda bakım-onarım çalışması yaptı.

Cezalarını denetimli serbestlik altında çeken yükümlülerin meslek edinmesi, topluma kazandırılması ve kamu yararına ücretsiz çalışmaları amacıyla Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında protokol yapıldı. Protokol doğrultusunda da 15 yükümlü, yarıyıl tatilinde, Elazığ'daki çok sayıda okulda bakım onarım çalışması yaptı.


milli eğitim bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:56 Kaynak: DHA
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