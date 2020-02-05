Denetim tedbiri uygulanan hükümlüler kamu hizmetinde çalışacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denetim tedbiri uygulanan hükümlüler kamu hizmetinde çalışacak - Son Dakika

Denetim tedbiri uygulanan hükümlüler kamu hizmetinde çalışacak

6 saat önce

Aksaray Valiliği ve Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca imzalanan iş birliği protokolü ile denetim tedbiri uygulanmakta olan yükümlüler kamu kurum ve kuruluşlarında çalışarak kamu hizmeti yaptırımını yerine getirmeye devam edecek.

Denetim tedbiri uygulanan hükümlüler kamu hizmetinde çalışacak, System.String[]

Aksaray Valiliği ve Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca imzalanan iş birliği protokolü ile denetim tedbiri uygulanmakta olan yükümlüler kamu kurum ve kuruluşlarında çalışarak kamu hizmeti yaptırımını yerine getirmeye devam edecek.

Valilik makamında düzenlenen imza töreninde, 2020 yılını kapsayan protokol Vali Ali Mantı ile Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever tarafından imzalandı.

Mantı, burada yaptığı konuşmada, imzalanan protokole göre 2020 yılı için 170 kamu hizmeti yükümlüsünün, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında genel temizlik, bakım onarım, fidan dikimi ve bakımı işlerinde çalışacağını söyledi.

Protokolün hayırlı olması temennisinde bulunan Mantı, 2019 yılında 584 kamu hizmeti yükümlüsünün belirlenen işlerde çalıştığını kaydetti.

Aksaray Valiliği, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:32 Kaynak: AA
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