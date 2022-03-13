Denetim yapan polislere davranışı herkesi şaşırttı! Kendi alkolmetresine üfledi - Son Dakika
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Denetim yapan polislere davranışı herkesi şaşırttı! Kendi alkolmetresine üfledi

13.03.2022 08:36

Edirne'de alkol kontrolü sırasında sürücünün yaptığı hareket çok konuşuldu. Polisin alkolmetresini kabul etmeyen adam "Hatırası var" deyip kendi alkolmetresine üfledi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin çeşitli noktalarında denetim gerçekleştirildi. Denetim noktasına gelen araçları tek tek durduran ekipler, sürücülerin evraklarını kontrol etti. Ekipler, alkollü olduğu şüphesi ile bazı sürücülere alkolmetre ile alkol ölçümü yaptı. Alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülerin ehliyetine geçici süreyle el konularak, cezai işlem uygulandı.

Alkol kontrolü yapan polisleri şaşkına çevirdi! ''Hatırası var'' deyip, torpidodan çıkardığı alkolmetreye üfledi

TORPİDODAN KENDİ ALKOLMETRESİNİ ÇIKARDI

Polis ekipleri uygulama noktasına gelen araç sürücüsü Abidin Muzika'ya alkol kontrolü yapmak istedi. Ekipler alkolmetreyi hazırlarken sürücü Muzika, kendisine ait olan alkolmetre üfleme çubuğunu torpidodan çıkarıp polis ekibine verdi. Sürücünün alkol kontrolü kendi çubuğuyla yapıldı.

Alkol kontrolü yapan polisleri şaşkına çevirdi! ''Hatırası var'' deyip, torpidodan çıkardığı alkolmetreye üfledi

YANINDA HATIRA OLARAK SAKLIYORMUŞ

Ehliyetini yanında taşıdığı alkolmetre çubuğuna üfleyerek kaptırdığını ve hatıra olarak devamlı yanında bulundurduğunu belirten Muzika, geçmiş yıllarda alkollü araç kullanırken yakalandığı için ehliyetine geçici süre el konulduğunu o gün alkol kontrolü yapılan çubuğu da sürekli yanında taşıdığını söyledi.

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alkolmetre, Tragger, Edirne, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denetim yapan polislere davranışı herkesi şaşırttı! Kendi alkolmetresine üfledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denetim yapan polislere davranışı herkesi şaşırttı! Kendi alkolmetresine üfledi - Son Dakika
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