Tuzla'da, değnekçilik yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri Tuzla Cumhuriyet Caddesi'nde korsan otoparkçılık (değnekçilik) yapıldığı iddiası üzerine bölgede denetim yaptı.
Sivil araçlarıyla denetim yapan ekiplerin otomobilinin yanına giderek otopark ücreti istediği tespit edilen ve ekip aracını park etmek isteyen 4 şüpheli, suç üstü yakalandı.
Akraba olduğu belirtilen Yakup K, Murat K, Faruk K. ve Murat K, Tuzla Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Denetim yapan sivil ekiplerden park ücreti isteyen 4 değnekçi yakalandı - Son Dakika