Denetim yapılacağı bilgisini sızdıran iki kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denetim yapılacağı bilgisini sızdıran iki kişi tutuklandı - Son Dakika

Denetim yapılacağı bilgisini sızdıran iki kişi tutuklandı

28 dakika önce

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, kahvehane ve gece kulüplerine jandarmanın denetim yapacağı bilgisini sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 Astsubay Çavuş ve 1 Uzman Çavuş, mahkemece tutuklandı.

Denetim yapılacağı bilgisini sızdıran iki kişi tutuklandı, System.String[]

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, kahvehane ve gece kulüplerine jandarmanın denetim yapacağı bilgisini sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 Astsubay Çavuş ve 1 Uzman Çavuş, mahkemece tutuklandı.

Torbalı Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki kahvehane ve gece kulüplerinde yapacakları denetimlerin sızdırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Alkol ve sigara denetimlerinin önceden iş yeri sahiplerine bildirildiği bilgisine ulaşan ekipler, geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan araştırmada İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Çavuş İ.D ve Uzman Çavuş M.S.İ.'nin bilgi verdiği tespit edildi. Gözaltına alınan 2 kişi, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Torbalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:18 Kaynak: DHA
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