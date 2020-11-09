Denetimde, 1 saatte 55 sürücüye 28 bin 750 lira ceza yazıldı - Son Dakika

ANTALYA'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği 1 saatlik denetimde, trafik kurallarına uymayan 55 sürücüye 28 bin 750 lira ceza yazıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Alanya ve Manavgat ilçelerinde hava destekli trafik ve Covid-19 denetimi gerçekleştirdi. Skorsky helikopterin havadan destek verdiği, ekiplerin iki ilçenin ana arterleri ve işlek kavşaklarında gerçekleştirdikleri denetimlerde, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. 55 sürücüye ve okul servisine toplamda 28 bin 750 lira idari para cezası uygulanırken, 14 araç trafikten menedildi.Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 1 kişinin yakalandığı, 5 araca evrak eksikliği nedeniyle el konulduğu belirlendi.