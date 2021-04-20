Denetimde 780 Litre etiketsiz yağa el konuldu - Son Dakika

Menteşe İlçesinde faaliyet gösteren gıda işletmelerinin rutin denetimleri esnasında kolluk kuvvetlerine gelen etiketsiz olduğu ve ne olduğu bilinmeyen yağ satıldığına dair gelen ihbar üzerine İl Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından denetim yapıldı. Denetimde 780 litre etiketsiz yağa el konuldu.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan İl Müdürü Barış Saylak, "Halkın sağlığı önceliğimizdir. Her zaman gıda denetimlerine önem veriyoruz. Fakat Ramazan öncesi aldığımız tedbirler doğrultusunda denetimlerimizi bu dönem daha da arttırarak devam ediyoruz. Pandeminin zorlayan şartlarına rağmen denetim ve gelen ihbarları değerlendiriyor, çalışmalarımızı titizlikle yerine getiriyoruz. Son yapılan çalışmada haklılığımızı ortaya koydu. Yapılan ihbar sonucu etiketsiz olan ve ne olduğu belirsiz 780 litre yağa imha edilmek üzere el koyduk. Kişiler hakkında da 5996 sayılı Kanun kapsamında yasal işlem başlattık. İhbar mekanizmasının gücüne inanıyor önemsiyoruz. Gerek kolluk kuvvetlerine gerekse İl Müdürlüğümüze ait Alo 174 Gıda Hattıyla bize ulaşabilirsiniz" dedi.

Etiketsiz ve ne olduğu belli olmayan bu yağların ticaretini yapan kişiler hakkında yasal işlemler yapılarak el konulan ürünler imha edileceği açıklandı. - MUĞLA