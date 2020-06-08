Denetimde bulunan trafik polisine çarptı - Son Dakika

Denetimde bulunan trafik polisine çarptı
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, yol üzerinde denetimde bulunan trafik polisine hafif ticari araç çarptı.
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, yol üzerinde denetimde bulunan trafik polisine hafif ticari araç çarptı. Yaralanan trafik polisi hastaneye kaldırılırken, araç sürücüsü gözaltına alındı.Olay saat 10.30 sıralarında, D-100 Karayolu Körfez Kirazlıyalı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Fatih K. idaresindeki 34 LU 1456 plakalı hafif ticari araç, yol üzerine trafik denetimi yapan trafik polisi Yusuf D.?ye çarptı. Trafik polisi çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Sürücü olay yerinde durdu. Uygulama noktasında bulunan polislerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan trafik polisi Yusuf D.?ye ilk müdahalede bulundu. Trafik polisi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, hafif ticari aracın sürücüsü Fatih K.?yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 12:10 Kaynak: DHA
Son Dakika Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı "Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı'nın karnı burnunda poz verdi Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur Tamer Karadağlı, 3 ay sonra Ankara'da yaşayan kızına kavuştu Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun geçirdiği değişim göz kamaştırdı Sevgilisinin bikinili fotoğraflarını sildirmek isteyen Cem'e kötü haber Protestolara bu halde katılan yıldız şarkıcı takdir topladı Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı Aleyna'dan reklam ücretine dudak uçuklatan zam Yeşilçam'ın 57'lik güzeli, fiziği ile yıllara meydan okuyor Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi