DİYARBAKIR DENETİMDEKİ ZABITA KAMYONETTEN DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, seyyar satıcılara yönelik denetimlerde el konulan malzemelerin yüklendiği kamyonetteki zabıta, sürücünün aniden aracı hareket ettirmesiyle dengesini kaybederek düştü. Yara almayan zabıtanın düşme anı, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, salı günü merkez Yenişehir ilçesindeki Sanat Sokağı girişinde meydana geldi. Yenişehir Belediyesi bünyesindeki zabıta ekiplerinin Sanat Sokağı'nda seyyar satıcılara yönelik yaptığı denetimler sırasında gerginlik çıktı. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis, grubu sakinleştirmeye çalıştı. Denetimler sırasında zabıta ekipleri, el koydukları bir seyyar satıcıya ait el arabasını belediyeye ait kamyonete yükledi. Bu sırada kamyonetin kasasında ayakta bekleyen zabıta, sürücünün aniden hareket etmesiyle dengesini kaybederek düştü.

Olayda yara alamadan kurtulan zabıtanın düşme anı çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.