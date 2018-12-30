Son Dakika Haberleri: Denetimden Kaçan Domates Yüklü Kamyon Devrildi

Denetimden Kaçan Domates Yüklü Kamyon Devrildi

21 dakika önce

Denetimden kaçan domates yüklü kamyon devrildi -Mermer yüklü kamyonun devrilme tehlikesine karşı yükü boşaltıldı.

Denetimden kaçan domates yüklü kamyon devrildi
-Mermer yüklü kamyonun devrilme tehlikesine karşı yükü boşaltıldı.
-Denetim istasyonundan kaçan kamyonlar tehlikeye saçıyor

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ağır tonajlı ya da evrakları eksik olduğu için denetim istasyonuna girmek istemeyen kamyonların tehlikeli yolculuğu devam ediyor. 7 kilometre yerine tali yolu kullanarak 25 kilometre yol katedip denetimden kaçmaya çalışan Domates yüklü kamyon yol kenarındaki kanala devrilirken mermer yüklü kamyonun devrilme tehlikesine karşı yükü boşaltıldı.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü Taşağıl Denetim İstasyonuna girmek istemeyen kamyon ve diğer yük araçları, Süralsu karşısında Çakış kavşağından Denizyaka-Denizkent-Perakente ve Gündoğdu güzergahındaki mahalle yolunu takip ederek Sarısu mevkiinden D-400 Karayoluna çıkıyor. Denetim istasyonundan kaçarak 7 kilometre yerine 25 kilometre yol kateden ağır tonajlı araçlar, mahalleler arasındaki yolun köstebek yuvasına dönmesine neden oluyor.
Aşırı yük veya araç ve sürücünün evraklarının eksik olması nedeniyle kontrol noktasından kaçan araçlar mahalle sakinlerini isyan ettiriyor. Bu araçların yollarda büyük çukurlar oluşmasına neden olduğunu, yollarının kullanılamaz hale geldiğini belirten mahalle sakinleri, yetkililerin tüm çabalarına rağmen bu duruma önlem almamasına anlam veremediklerini dile getirdiler.
Diğer taraftan, dün gece Denizyaka yakınlarında mermer taşıyan 07 NNS 70 plakalı kamyon, taşıdığı mermerlerin kamyonun sağ ve sol tarafına devrilmesi sonucu kaza tehlikesi yaşadığı için mermerler vinç yardımıyla kamyondan indirildi. Denizkent yakınlarında ise yine kontrol noktasından kaçan 01 CRC 83 plakalı domates yüklü kamyon, yol kenarındaki yağmursuyu kanalına devrildi. Kamyonda bulunan domatesler öğle saatlerinde gelen başka bir kamyona aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:40 Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa
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YORUMLAR (1)
  • Hüseyin : Dostlar azıcık kanunlara ve yasalara uyalım her şeyin başı hak olduğuna göre birbirimizin hakini yemeyelim Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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