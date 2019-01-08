Denetimden Kaçan Domates Yüklü Kamyon Devrildi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde karayolları kantarından kaçmak için girdiği köy yoluna giren domates yüklü kamyon buzlanma dolayısıyla devrildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde karayolları kantarından kaçmak için girdiği köy yoluna giren domates yüklü kamyon buzlanma dolayısıyla devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.



Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan domates yüklü şekilde yola çıkan A.T. idaresindeki 34 BK 4028 plakalı kamyon, ilçe girişindeki Ulaştırma Bakanlığı Yol Kenarı Denetleme İstasyonundan kaçarak Yunusemre Mahallesi yoluna girdi. Yoldaki yoğun kar ve gizli buzlanma nedeniyle kayan domates yüklü kamyon tarlaya devrildi. Kamyon şoförü kazayı yara almadan atlattı.



Kazayı gören Mehmet Altınsoy, "Kamyonun önündeki araç yolda kalmış çıkamamış. Kamyonu süren arkadaş da durmak zorunda kalmış, arkadan da kamyonu bir araç sıkıştırınca geri gidemeyince buzdan dolayı yan tarafa yatmış. Kamyon domates yüklü Finike'den İstanbul'a gidiyor" dedi. - AFYONKARAHİSAR

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