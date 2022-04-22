Denetimden kaçmak istediler: Bahaneleri "pes artık" dedirtti - Son Dakika
Üye Girişi

Denetimden kaçmak istediler: Bahaneleri "pes artık" dedirtti

22.04.2022 17:22
Denetimden kaçmak istediler: Bahaneleri "pes artık" dedirtti

Arnavutköy'de denetimlerden kaçmaya çalışırken yakalanan hafriyat kamyonu şoförlerinin bahaneleri "pes artık" dedirtti.

Arnavutköy'de denetimlerden kaçmaya çalışırken yakalanan hafriyat kamyonu şoförlerinin bahaneleri "pes artık" dedirtti. Şoförlerden biri aracının bozulduğunu, diğeri ise otoyol kenarında arkadaşını beklediğini söyledi.

Arnavutköy'de sivil trafik ekipleri tarafından hafriyat kamyonlarına denetim yapıldı. Denetimlerde uygulama noktasını fark eden hafriyat kamyonu şoförleri uygulamaya girmeden kaçmak istedi. Denetimden kaçan sürücüler polis ekipleri tarafından fark edilerek yakalandı.

"Aracım bozuldu, arkadaşımı bekliyordum"

Uygulama noktasını fark ederek kaçmak isteyen şoförlerin bahaneleri ise pes dedirtti. Yakalandıktan sonra uygulama noktasından kaçmadıklarını iddia eden sürücülerden biri, "Arkadaşımı bekliyordum ben orada" dedi. Başka bir sürücü ise, "Bizim aracımız bozuldu kaçmadık" diye konuştu. Yapılan incelemelerde ise sürücülerden birinin yetersiz ehliyetle direksiyon başına geçtiği, diğerinin ise araç muayenesinin olmadığı tespit edildi. Şoförler hakkında çeşitli para cezaları kesildi. - İSTANBUL

Denetimden kaçmak istediler: Bahaneleri pes artık dedirtti
Denetimden kaçmak istediler: Bahaneleri pes artık dedirtti
Denetimden kaçmak istediler: Bahaneleri pes artık dedirtti
Denetimden kaçmak istediler: Bahaneleri pes artık dedirtti
Denetimden kaçmak istediler: Bahaneleri pes artık dedirtti
Denetimden kaçmak istediler: Bahaneleri pes artık dedirtti
Denetimden kaçmak istediler: Bahaneleri pes artık dedirtti
Denetimden kaçmak istediler: Bahaneleri pes artık dedirtti
Denetimden kaçmak istediler: Bahaneleri pes artık dedirtti
Denetimden kaçmak istediler: Bahaneleri pes artık dedirtti
Denetimden kaçmak istediler: Bahaneleri pes artık dedirtti
Denetimden kaçmak istediler: Bahaneleri pes artık dedirtti
Denetimden kaçmak istediler: Bahaneleri pes artık dedirtti
Denetimden kaçmak istediler: Bahaneleri pes artık dedirtti

YORUMLAR
500
Bakan Karaismailoğlu: '2053 Türkiye'sinin, ulaşım ve haberleşme sistemlerini şimdiden planlıyoruz' Bakan Karaismailoğlu: '2053 Türkiye'sinin, ulaşım ve haberleşme sistemlerini şimdiden planlıyoruz' TEM'de otomobil devrildi: 4 yaralı TEM'de otomobil devrildi: 4 yaralı

TEM Otoyolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denetimden kaçmak istediler: Bahaneleri 'pes artık' dedirtti - Son Dakika


Son Dakika
17:04 Fatih Terim, Dünya Kupası'nda Katar Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlanıyor
16:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Artık hastanelere randevusuz gidilebilecek
16:28 Bahçeli elektrik faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Milletimizin ışığını söndürmeyi amaçlayanlar...
16:19 TİP lideri Erkan Baş sosyalist bıyığı hakkında konuştu: Babama özenip bıraktım, keşke iddiada kaybedip kessem!
16:19 Evliliğinde şiddet gördüğünü söyleyen Gonca Derin'den dikkat çeken açıklama: Postmodern Bergen'im
16:13 2 yaşındaki erkek çocuğu annesinin sevgilisinin cinsel saldırısına uğradı: Saldırgan hakkında 60 yıl hapis istendi
15:56 İtalya'dan, Konyaspor'un yıldızına büyük teklif! Anlaşma sağlanırsa rekor kırılacak
15:52 Çakmakla oynayan 3 yaşındaki çocuk, 3 daireyi küle çevirdi
15:22 Burak Elmas'ı çıldırtan sözler! Başkan adayının "Masaya yumruk bekliyoruz" çıkışına cevap verdi: Herkes yerini bilsin
15:22 Kılıçdaroğlu'na faturasının ne kadar geldiği sorusuna cevap veremedi: Otomatik olarak yatırılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 17:31:51. #1.12#
SON DAKİKA: Denetimden kaçmak istediler: Bahaneleri "pes artık" dedirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement