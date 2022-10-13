Denetimden kaçmaya çalışan sürücüden akılalmaz sözler: Hiç ehliyet alamadım - Son Dakika
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Denetimden kaçmaya çalışan sürücüden akılalmaz sözler: Hiç ehliyet alamadım

13.10.2022 07:57

Bursa İnegöl'de polis uygulamasına girmemek için geri manevra yaptığı sırada yakalanan 46 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Ahmet İ.'ye toplam 3 bin 674 lira ceza kesildi. Polis ekiplerine ceza yazmaması için uzun süre dil döken Ahmet İ., ehliyet alamadığını belirterek, "Ehliyetim olmadığı için kaçıyordum. Hiç ehliyet alamadım, 4 defa ehliyet dosyası yaktım" ifadelerini kullandı.

Bursa'da İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde uygulama noktası oluşturdu.

Polis memurları rutin denetimlerini sürdürürken 16 ZV 506 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün uygulama noktasına girmemek için geri manevra yaptığını fark eden ekipler harekete geçti.

"HİÇ EHLİYET ALAMADIM"

Polis ekiplerince kıskıvrak yakalanan sürücü Ahmet İ.'nin ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

Uygulama noktasından ehliyeti olmadığı için kaçmaya çalıştığını belirten Ahmet İ., kendisine ceza yazan polis memuruna, "Yapma gözünü seveyim komiserim. Ehliyetim olmadığı için kaçıyordum. Hiç ehliyet alamadım, 4 defa ehliyet dosyası yaktım. Yalan da söylemem yani" dedi.

Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 lira cezai işlem uygulandı.

Denetimden kaçmaya çalışan sürücüden akılalmaz sözler: Hiç ehliyet alamadım
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Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denetimden kaçmaya çalışan sürücüden akılalmaz sözler: Hiç ehliyet alamadım - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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