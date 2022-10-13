Denetimden kaçmaya çalışan sürücüden akılalmaz sözler: Hiç ehliyet alamadım

Bursa'da İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde uygulama noktası oluşturdu.

Polis memurları rutin denetimlerini sürdürürken 16 ZV 506 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün uygulama noktasına girmemek için geri manevra yaptığını fark eden ekipler harekete geçti.

"HİÇ EHLİYET ALAMADIM"

Polis ekiplerince kıskıvrak yakalanan sürücü Ahmet İ.'nin ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

Uygulama noktasından ehliyeti olmadığı için kaçmaya çalıştığını belirten Ahmet İ., kendisine ceza yazan polis memuruna, "Yapma gözünü seveyim komiserim. Ehliyetim olmadığı için kaçıyordum. Hiç ehliyet alamadım, 4 defa ehliyet dosyası yaktım. Yalan da söylemem yani" dedi.

Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 lira cezai işlem uygulandı.