Denetime Başkan Koloğlu da katıldı - Son Dakika

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, polis ve jandarma ekiplerinin de katılımıyla esnafları ziyaret ederek kademeli normalleşme süreci konusunda bilgiler verdi ve vatandaşlardan belirlenen kurallara uymaları konusunda destek istedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir kapalı olan lokanta, kafe ve benzeri iş yerlerinin kademeli normalleşme süreci çerçevesinde yüzde 50 kapasiteye açılmasına sokağa çıkma yasağının sadece pazar günü yapılmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, jandarma ve polis ekiplerinin katılımıyla esnafları gezerek kademeli normalleşme süreci ve uyulması gereken konularla ilgili olarak bilgiler verdi. Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, "Bilindiği gibi korona virüs salgını hayatımıza girdiğinden bu yana hem vatandaşlarımız hem esnaflarımız hem de bizler zor bir dönemden geçtik. Ancak Cumhurbaşkanımız açıklamasında illerin durumuna göre kademeli normalleşmenin başlayacağını ve kapalı olan iş yerleri ile okulların belirli kurallara çerçevesinde açılacağını bildirdi. Bizde vatandaşlarımıza hem Düzce'nin hem ilçemizin hem de ülkemizin durumu hakkında bilgiler vererek özellikle yeni dönemle ilgili kuralların ne olacağını esnaflarımıza anlattık. Bu dönemde uzun süredir kapalı olan esnaflarımız belli kuralara kapsamında iş yerlerini açarak azda olsa nefes almış oldu. Bu sürecin özellikle vatandaşlarımız tarafından iyi değerlendirilmesi ve ilçemizin de içinde bulunduğu Düzce'nin riski olmayan iller arasına girmesi için maske, mesafe ve hijyen kuralları başta olmak üzere tüm belirlenen kurallara uymalarını rica ettik. Bu dönemi birlikte atlatacağız. İlerleyen günlerde daha iyiye gidip daha güzel günler göreceğiz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE