Denetime çıkan ekipler 81 bin TL ceza kesti - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge çerçevesinde Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Covid-19 etkilerinin devam ettiği Çaycuma ilçesindeki denetimlere İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun'un yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, İlçe Sağlık Grup Başkanı Dr. Ercan Kulak, İlçe Gençlik Merkezi Müdürü ve Denetleme Kurulu Başkanı Erkan Arslan ve İlçe Zabıta Müdürü Mürsel Çoban da katıldı.

Kaymakam Coşgun eşliğindeki heyet terminal, çay ocakları, lokanta, galeri ve büfelerde yapılan denetimlerde vatandaşları sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyardı. Kaymakam Coşgun, vatandaşlara "Lütfen kurallara uyalım mesafeyi koruyalım, ileri ki günlerde daha sıkı tedbirlerle karşılaşmamak için lütfen tedbirlere uyalım" dedi.

İlçede yeni başlayan düzenlemelerle maske denetim cezasında 66 kişiye 900 TL'den 59 bin 400 TL, ayrıca Kabahatler Kanununa göre hıfzıssıhha cezası olarak da 22 bin 260 TL para cezası ile toplamda 81 bin 660 TL para cezası uygulandı. - ZONGULDAK