Denetime gittiler, kimseyi bulamadılar - Son Dakika

Denetime gittiler, kimseyi bulamadılar
6 saat önce
Sivas'ta korona virüsü tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından mesire alanları da yapılan denetimlerde kimsenin olmayışı sevindirdi.
Sivas'ta korona virüsü tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından mesire alanları da yapılan denetimlerde kimsenin olmayışı sevindirdi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü insanları tehdit etmeye devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşların virüsten etkilenmemesi için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan karar ile 81 ilde piknik ve mangal yapılması yasaklanmıştı. Sivas'ta da korona virüsü tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de mesire alanlarında denetim yaptı. Yapılan denetimlerde Sivaslıların yasaklara uyduğu görüldü. Denetime giden ekipler mesire alanlarında kimseleri bulamadı. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 02:17 Kaynak: İHA
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