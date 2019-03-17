Denetimle Serbestlikle Cezaevinden Çıkıp, Sürü Sahibi Oldular

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ve cezaevinden denetimli serbestlikle çıkan İsmail Uslu (39) ile Bahattin Demirtaş (56), başvurdukları Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) desteğiyle koyun sürüsü sahibi oldu.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ve cezaevinden denetimli serbestlikle çıkan İsmail Uslu (39) ile Bahattin Demirtaş (56), başvurdukları Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) desteğiyle koyun sürüsü sahibi oldu. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü ile İŞKUR İnegöl Şubesi tarafından hükümlülerin sosyal hayata adaptasyonunun sağlanması için açılan kursa katılan İsmail Uslu ve Bahattin Demirtaş, kurs belgesiyle başvurdukları İŞKUR'dan küçükbaş desteği aldı. Geçen yıl toplam 50 bin lira civarında destek alan Uslu ve Demirtaş, aldıkları küçükbaşlar sayesinde iş sahibi oldu. İlk olarak 65 koyunla hayvan yetiştiriciliğine başlayan Uslu ile Demirtaş, işi büyüterek, 1 senede 140 küçükbaş sahibi oldu.



Kocakonak Mahallesi'nde küçükbaş yetiştiriciliği yapan İsmail Uslu, "İşlemiş olduğumuz suçlardan cezamızı çektik ve denetimli serbestlik şartı ile cezaevinden çıktık. İŞKUR aracılığıyla 25 bin lira destek ve 30 civarında koyun aldık. 1 senede sadece benim sürüm 70 koyuna ulaştı. Tüm hükümlü arkadaşlarımız bu desteklerden yararlanabilir. Mücadele veren kazanır. Devlet böyle bir imkan veriyor. Devletimizin verdiği destekle iyi duruma geldik" diye konuştu. Yeni Yörük Mahallesi'nde küçükbaş yetiştiriciliği yapan Bahattin Demirtaş ise "Denetimli serbestlik kapsamında İŞKUR desteğine başvurdum. Destek kabul edildi. Bana 35 koyun verdiler. Şu anda 60 civarında koyunum var. Üretimimizi artırmaya devam edeceğim. Devletimizden Allah razı olsun" dedi. - Bursa

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