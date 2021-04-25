DENETİMLER ARTTI, SAHİL BOŞALDI - Son Dakika

ANTALYA'da güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen kısıtlamadan muaf turistler, soluğu sahilde aldı. Sahilde polisin denetiminin sıklaşmasıyla önceki haftalara göre yoğunluğun azaldığı görüldü.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasına göre kırmızı renk tanımıyla 'çok yüksek riskli iller' arasında yer alan ve vaka sayısı 100 binde 301.65'ya ulaşan Antalya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklarda sessizlik hakim oldu. Kentte hava sıcaklığı 23 dereceye ulaşınca kısıtlamadan muaf olan turistler, Konyaaltı Sahili'ne gelerek denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Bazı turistler ise kumların üzerinde yatarak güneşlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, 'İnsanlar evde kalacaklar, siz pasaportunuzla beraber 'Pasaportum var' diye turist kılığında, imkanında bunu istismar edeceksiniz. Buna da müsaade etmeyiz açıklaması sonrasında polis ekipleri, sahilde ve sahil bandında denetimini sıklaştırdı. Önceki haftalarda kısıtlama günlerinde dahi kalabalık görüntüsüyle akıllarda yer eden sahilde denetimlerle birlikte yoğunluğun azaldığı görüldü.

Kavşaklarda uygulama yapan polis ekipleri durdurdukları araçlardaki kişilerin izin belgelerini kontrol etti.