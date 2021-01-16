Denetimler sabahın ilk ışıklarına kadar devam ediyor - Son Dakika

Denetimler sabahın ilk ışıklarına kadar devam ediyor
16.01.2021 13:58
Denetimler sabahın ilk ışıklarına kadar devam ediyor Tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da saat 21.00 itibariyle başlayan ve 18 Ocak saat 05.00'da bitecek olan 56 saatlik kısıtlama sabahın ilk ışıklarına kadar sürerken, uygulamaya uymayanlara cezalar kesilmeye devam ediliyor.
Denetimler sabahın ilk ışıklarına kadar devam ediyor
DİYARBAKIR - Tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da saat 21.00 itibariyle başlayan ve 18 Ocak saat 05.00'da bitecek olan 56 saatlik kısıtlama sabahın ilk ışıklarına kadar sürerken, uygulamaya uymayanlara cezalar kesilmeye devam ediliyor.
Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 18 Ocak pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saatlerinde başladı. 56 saat sürecek kısıtlamada cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Kısıtlamanın başladığı saat 21.00 itibariyle Diyarbakır'da da sokaklar boş kalırken sabahın ilk ışıklarına kadar güvenlik güçleri uygulamaya devam edip, tedbirlere uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulanmaya devam ediyor.
Son Dakika Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti Hastanede rüşvet skandalı! Hizmetli memurdan tutanağın iptali için 10 bin TL istendi Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler Son Dakika! İstanbul'da bu gece ve yarın yoğun kar yağışı bekleniyor, kar kalınlığı 20 - 40 cm arasında olacak Bir kızı iki erkekle nişanlamışlardı! Dolandırılan genç kurulan tezgahı anlattı: 45 bin lirayı alıp irtibatı kestiler MHP'li başkandan saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'la ilgili tepki çeken paylaşım Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı Baskına gelen ekipler bile inanamadı: 3'üncü katta kaçak doğumhane, 5'inci katta kaçak diş kliniği