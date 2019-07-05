Denetimler sayesinde trafik kazaları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28 düştü

Mersin İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından son 15 günde yapılan çalışmalarda 18 bin 44 araç kontrol edilirken, 112 araç trafikten men edildi, 16 şahsın ise sürücü belgesine el konuldu.

Mersin İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından son 15 günde yapılan çalışmalarda 18 bin 44 araç kontrol edilirken, 112 araç trafikten men edildi, 16 şahsın ise sürücü belgesine el konuldu. Yapılan denetimler sayesinde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafik kazasında yüzde 28, yaralı sayısında yüzde 24, ölümlü kaza ve ölü sayısında ise yüzde 13'lük azalış sağlandı.



İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, son 15 günde suç ve suçlulara yönelik yapılan operasyonlarda cezaevinden firar eden 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan kesinleşmiş 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, 'nitelikli yağma' suçundan kesinleşmiş 10 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'suç örgütlerinin isimlerini kullanarak birden fazla kişiyi tehdit etmek', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma ve taşıma veya bulundurma' suçlarından kesinleşmiş 16 yıl 10 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, 2 ayrı yaralama suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs gözaltına alındı.



Tarsus ve Erdemli ilçesinde meydana gelen hırsızlık olaylarını da aydınlatan ekipler, Tarsus'da tarımsal üretim yapan bir şirketten yaklaşık değeri 300 bin lira tutarındaki yem hammadesi çalınmasıyla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler, Erdemli'de bir GSM şirketine ait baz istasyonunda meydana gelen akü hırsızlığı olayıyla ilgili de 2 kişiyi gözaltına aldı. Uyuşturucu madde satıcılarına da göz açtırmayan ekipler, yaptıkları operasyonda 2 kişiyi gözaltına alırken, 147 kök kenevir ele geçirdi.



Kazalar yüzde 28 azaldı



Trafik timlerinin yaptığı çalışmalar sayesinde kazalar da azaldı. Ekipler son 15 gün içerisinde 117 işçi servisi, 700 motosiklet olmak üzere 18 bin 477 aracı kontrol ederken, kontroller sonucunda 112 araç trafikten men edildi, 16 şahsın sürücü belgesine el konuldu. Yapılan denetimler sayesinde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafik kazalarında yüzde 28, yaralı sayısında yüzde 24, ölümlü kaza ve ölü sayısında yüzde 13 azalma sağlandı. - MERSİN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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