Son Dakika Haberleri: Denetimler Son Güne Kadar Sürdü

Denetimler Son Güne Kadar Sürdü

1 saat önce

2019 eğitim öğretim ilk yarıyılı döneminde sık sık okul servis araçlarını kontrol ederek şoför ve rehber personelin denetimlerini yaptı.

Denetimler Son Güne Kadar Sürdü, System.String[]
2019 eğitim öğretim ilk yarıyılı döneminde sık sık okul servis araçlarını kontrol ederek şoför ve rehber personelin denetimlerini yaptı.

Jandarma ekipleri eğitim öğretim yılının ilk yarıyıl dönüme son gününde de trafikte denetim yaptı. Denetimlerde okul servis aracı şoförleri, genel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanımı, yolcu indirme ve bindirme kuralları ile taşımacının yükümlülüklerine bakıldı güvenli ve emniyetli taşımacılık gibi konularda bilgilendirildi. Ayrıca kış mevsiminde alınması gereken tedbirler kapsamında, araçlarda kış lastiği denetimi ile araçlarda bulundurması gereken zincir, çeki halatı gibi malzemelerin kontrolü yapıldı. 2918 Sayılı Karayolu Trafik Kanunu ile Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen hususlara istinaden yapılan kontrollerde örnek seviyede olan araç şoförlerine teşekkür edilerek gerekli standartları sağlamayan araç ve şoförleri hakkında ceza işlemi uygulandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci yarısında da çocuklarımızın güvenli ve emniyetli şekilde okula gidiş gelişlerini sağlamak amacıyla denetimlere devam edileceği bildirildi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:45 Kaynak: İHA

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