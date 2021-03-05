Denetimler sonucunda, Kovid-19 tedbirlerine aykırılık nedeniyle 4 iş yeri kapatıldı, 190 kişi ve iş yeri hakkında suç duyurusunda bulunuldu. - Son Dakika

Denetimler sonucunda, Kovid-19 tedbirlerine aykırılık nedeniyle 4 iş yeri kapatıldı, 190 kişi ve iş yeri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
05.03.2021 21:15
Denetimler sonucunda, Kovid-19 tedbirlerine aykırılık nedeniyle 4 iş yeri kapatıldı, 190 kişi ve iş yeri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Denetimler sonucunda, Kovid-19 tedbirlerine aykırılık nedeniyle 4 iş yeri kapatıldı, 190 kişi ve iş yeri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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