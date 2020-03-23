Denetimler yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denetimler yapıldı - Son Dakika

Denetimler yapıldı

6 saat önce

Korona virüs nedeniyle vatandaşların yoğun talep gösterdiği kolonya, dezenfektan ve gıda ürünleri satan iş yerlerine yönelik denetimler yapılarak, tedbirler arttırıldı.

Denetimler yapıldı, System.String[]

Korona virüs nedeniyle vatandaşların yoğun talep gösterdiği kolonya, dezenfektan ve gıda ürünleri satan iş yerlerine yönelik denetimler yapılarak, tedbirler arttırıldı.


Tüm dünyada etkili olan ve Türkiye'de de görülen korona virüsü salgınına karşı evlerine kapanan vatandaşların ihtiyaç için yoğun alış veriş yaptığı kolonya, dezenfektan ve gıda ürünleri satan iş yerlerine yönelik denetimler, Ticaret İl Müdürlüğü ile Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediyesi zabıta ekipleri denetimlerde ürünlerin geliş faturaları ile etiket fiyatları incelendi.


"Haksız kazanca izin vermeyiz"


Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, korona virüsüne karşı belediye olarak temizlik ve dezenfekte çalışmalarının ardından fahiş fiyat konusunda da hassas davranarak ilçede bulunan marketlerde fiyat denetimi yaptıklarını söyledi.


Korona virüs nedeniyle oluşan hassasiyeti istismar eden fırsatçılara göz açtırmayacaklarını söyleyen Başkan Çınar, "Vatandaşlarımız tarafından kendilerini korumak ve virüsün yayılmasını engellemek amacıyla bazı ürünlere ilçemizde de talep artmıştır. Olağan dışı artan talep sonrası haksız kazanç ortamının oluşmaması için ilçede bulunan bütün marketlerde geniş kapsamlı fiyat kontrolleri yapılmaktadır. Zabıta Müdürlüğümüz ile Ticaret İl Müdürlüğü yetkililerinin ortaklaşa yaptıkları denetimlerde temizlik ve gıda başta olmak üzere raflardaki tüm ürünler kontrol edilmektedir. Halk sağlığının söz konusu olduğu böylesine kritik bir süreçte haksız kazanç elde etmek isteyen hiç kimseye fırsat vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için gerekli denetimleri yapmayı sürdüreceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:07 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin
Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı Koronavirüsten bayıldığını söyleyip vatandaşlardan para alan şahıs yakalandı Avukat Meltem Banko, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ni yorumladı: Vatandaşların hukuki hakları korunuyor
Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti         
11:34
Eljero Elia: Başakşehir'le sözleşmemi yenilemek istemiyorum Eljero Elia: Başakşehir'le sözleşmemi yenilemek istemiyorum         
11:20
15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor 15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor         
11:00
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi         
10:53
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek         
09:52
Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım         
09:35
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı         
09:30
Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı         
09:17
Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor         
09:17
Genç adam 'Kim korkar koronadan' diyerek marketteki deodorantları yaladı Genç adam 'Kim korkar koronadan' diyerek marketteki deodorantları yaladı         
08:44
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı         
08:43
"Hastalık yokken, 'Yok' dedik" diyen Koca, virüsle mücadelede yeni sloganı duyurdu: Hayat Eve Sığar         
07:56
Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu         
07:52
Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı         
07:43
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 18:23:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denetimler yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]