Son Dakika Haberleri: Denetimler yetkisiz çakar kullanımını önledi
Son Dakika Güncel Denetimler yetkisiz çakar kullanımını önledi - Son Dakika

Denetimler yetkisiz çakar kullanımını önledi

6 saat önce

Ambulans, itfaiye ve devletin üst protokolünde bulunan araçlar dışında çakar kullanımının 1 Kasım tarihinden itibaren yasaklanmasının ardından, denetimlerin de katkısıyla yetkisiz çakar kullanımı büyük oranda önlendi.

Ambulans, itfaiye ve devletin üst protokolünde bulunan araçlar dışında çakar kullanımının 1 Kasım tarihinden itibaren yasaklanmasının ardından, denetimlerin de katkısıyla yetkisiz çakar kullanımı büyük oranda önlendi.

İstanbul'da bu akşam, yetkisiz çakar kullanan sürücülere yönelik denetim yapıldı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından O-1 Güney Yan Yol, Beşiktaş 15 Temmuz Şehitler Köprüsü katılımında gerçekleşen denetimde araçlarında çakar ve tepe lambası kullanan sürücüler durdurularak kontrol edildi. Durdurulan araçların hepsinde çakar kullanma izni bulunduğu için cezai işlem uygulanmadı. Kesilen ceza ve uyarıların yetkisiz çakar kullanımını büyük oranda önlediği kaydedildi.

Denetimler yetkisiz çakar kullanımını önledi

İstanbul, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 07:19 Kaynak: DHA
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