Ağrı'da 10 zincir marketi mühürleyen Savcı Sayan paylaştı: Demek ki isteyince oluyormuş

"Karımla yalnız kalmak için beni döverek evden atıyordu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yönelik fahiş fiyat eleştirilerinin ardından Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatıyla şehir genelinde hafta başından bu yana çok sayıda denetim gerçekleştirildi. Zabıta ekipleri denetimlerde kurallara uymayan 10 zincir market şubesini mühürledi.

"DEMEK Kİ; İSTEYİNCE OLUYORMUŞ"

Denetimlerin aralıksız süreceği mesajını veren Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sayan, zincir marketlerin ürünlerde yaptığı indirimlerin fotoğraflarını paylaşarak, "İndirimler çok güzel. Demek ki; isteyince oluyormuş" notunu düştü.

"CANLARI İSTEDİĞİNDE İNDİRİM YAPABİLİYORLARMIŞ"

Öte yandan Savcı Sayan, son günlerde zincir marketlerle ilgili sık sık paylaşım yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde zincir marketlerin yaptığı indirimi paylaşan Sayan, "Demek ki, canları istediğinde indirim yapabiliyorlarmış" demişti.

"İNŞALLAH EN KISA ZAMANDA İLİMİZİ TERK EDERSİNİZ"

Sayan, BİM CEO'su Galip Aykaç'a da tepki göstermişti. Sayan, "Darbe generalleri edasıyla konuşan üç harflilerin CEO'su sizden korkan sizin gibi olsun. Bu toprağın ekmeği ile büyüyen bu toprağın çocukları olarak halkımızı siz tefecilere ezdirmeyeceğiz. İnşallah en kısa zamanda ilimizi terk edersiniz" ifadelerini kullanmıştı.

"HALKIMIZ ZİNCİR MARKETLERDEN BÜYÜKTÜR"

Bir diğer paylaşımda ise Sayan, "Para kazanmaya gelince eyvallah, kurallara uymaya gelince yallah. Unutmayın ki; Halkımız zincir marketlerden büyüktür" demişti.