Ağrı'da 10 zincir marketi mühürleyen Savcı Sayan paylaştı: Demek ki isteyince oluyormuş - Son Dakika
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Ağrı'da 10 zincir marketi mühürleyen Savcı Sayan paylaştı: Demek ki isteyince oluyormuş

09.12.2022 23:48

Denetimlerde 10 zincir marketi mühürleyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, marketlerin ürünlerde yaptığı indirimlerin fotoğrafını paylaşarak, "İndirimler çok güzel. Demek ki isteyince oluyormuş" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yönelik fahiş fiyat eleştirilerinin ardından Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatıyla şehir genelinde hafta başından bu yana çok sayıda denetim gerçekleştirildi. Zabıta ekipleri denetimlerde kurallara uymayan 10 zincir market şubesini mühürledi.

"DEMEK Kİ; İSTEYİNCE OLUYORMUŞ"

Denetimlerin aralıksız süreceği mesajını veren Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sayan, zincir marketlerin ürünlerde yaptığı indirimlerin fotoğraflarını paylaşarak, "İndirimler çok güzel. Demek ki; isteyince oluyormuş" notunu düştü.

10 marketin mühürlendiği Ağrı'da Sayan'dan ilginç paylaşım: Demek ki isteyince oluyormuş!

"CANLARI İSTEDİĞİNDE İNDİRİM YAPABİLİYORLARMIŞ"

Öte yandan Savcı Sayan, son günlerde zincir marketlerle ilgili sık sık paylaşım yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde zincir marketlerin yaptığı indirimi paylaşan Sayan, "Demek ki, canları istediğinde indirim yapabiliyorlarmış" demişti.

10 marketin mühürlendiği Ağrı'da Sayan'dan ilginç paylaşım: Demek ki isteyince oluyormuş!

"İNŞALLAH EN KISA ZAMANDA İLİMİZİ TERK EDERSİNİZ"

Sayan, BİM CEO'su Galip Aykaç'a da tepki göstermişti. Sayan, "Darbe generalleri edasıyla konuşan üç harflilerin CEO'su sizden korkan sizin gibi olsun. Bu toprağın ekmeği ile büyüyen bu toprağın çocukları olarak halkımızı siz tefecilere ezdirmeyeceğiz. İnşallah en kısa zamanda ilimizi terk edersiniz" ifadelerini kullanmıştı.

10 marketin mühürlendiği Ağrı'da Sayan'dan ilginç paylaşım: Demek ki isteyince oluyormuş!

"HALKIMIZ ZİNCİR MARKETLERDEN BÜYÜKTÜR"

Bir diğer paylaşımda ise Sayan, "Para kazanmaya gelince eyvallah, kurallara uymaya gelince yallah. Unutmayın ki; Halkımız zincir marketlerden büyüktür" demişti.

10 marketin mühürlendiği Ağrı'da Sayan'dan ilginç paylaşım: Demek ki isteyince oluyormuş!
YORUMLAR
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Denetimler son sürat devam ediyor! Ağrı'da son bir haftada mühürlenen zincir market sayısı 10'a çıktı Denetimler son sürat devam ediyor! Ağrı'da son bir haftada mühürlenen zincir market sayısı 10'a çıktı

Savcı Sayan, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da 10 zincir marketi mühürleyen Savcı Sayan paylaştı: Demek ki isteyince oluyormuş - Son Dakika


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