Denetimlerde 30 bin 363 araç durduruldu, 45 bin 249 kişinin ateşi ölçüldü - Son Dakika
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Denetimlerde 30 bin 363 araç durduruldu, 45 bin 249 kişinin ateşi ölçüldü

6 saat önce

Bilecik Valiliği, Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamındaki denetimlerde 30 bin 363 aracın durdurulduğunu, 45 bin 249 kişinin ateşi ölçüldüğünü ve yüksek çıkanlar 112 İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince tetkiklerinin yapıldığını açıkladı.

Denetimlerde 30 bin 363 araç durduruldu, 45 bin 249 kişinin ateşi ölçüldü, System.String[]

Bilecik Valiliği, Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamındaki denetimlerde 30 bin 363 aracın durdurulduğunu, 45 bin 249 kişinin ateşi ölçüldüğünü ve yüksek çıkanlar 112 İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince tetkiklerinin yapıldığını açıkladı.


Yapılan açıklamada, "Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak nitelendirilen yeni tip Korona virüs Covid-19 salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Cumhurbaşkanlığının talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığının genelgeleri ve valiliğin emirleri dahilinde Bilecik genelinde İl Emniyet Müdürlüğünce yoğun önlemler alınmaktadır. İl merkezi giriş ve çıkışlarında, 31 Marttan itibaren faaliyete geçirilen iki giriş, iki çıkış uygulama noktasında karşılıklı olarak, özel ve ticari nitelikli tüm araçlar usulüne uygun bir şekilde durdurularak, sürücü ve yolculara pandemi konusunda bilgi verilerek, evde kalınması yönünde uyarılarda bulunulmaktadır" denildi.


30 bin 363 araç durduruldu, 45 bin 249 kişinin ateşi ölçüldü


Açıklamanın devamında, "6 Nisana kadar 30 bin 363 araç durdurulmuş, sürücü ve yolcular olmak üzere 45 bin 249 kişinin ateşi ölçülerek, ateşi yüksek çıkanlar 112 İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince tetkikleri yapılmıştır. Bölge Trafik ekiplerince de Bilecik- Sakarya, Bozüyük- Eskişehir ve Bozüyük- Bursa karayolunda bin 316 araç ve bin 818 kişi sorgulanmış, gerekli olmadıkça evden dışarı çıkılmaması konusunda gerekli uyarılarda bulunuldu. Covid-19 tedbirleri kapsamında Emniyet Müdürlüğünce resmi ekip araçlarında 'Değerli hemşerilerimiz evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça evlerimizden çıkmayalım' şeklinde anonsları şehir merkezi ve ara sokaklarında sıklıkla tekrarlanmakta. Ülkemiz genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan şahısların ikametlerinden çıkmalarının kısıtlanması üzerine yaya ekipler oluşturularak ve halkın yoğun olduğu bölgelerde görevlendirilerek, kişiler arasında sosyal mesafenin bilinçlendirilmesi için uyarılarak gerekli müdahale yapılmaktadır. Tüm anons ve uyarılara uymayan 65 yaş üstü 19 vatandaşa, alınan kararlar doğrultusunda İl Hıfzıssıhha Kurul Kararının ilk ihlali halinde belirlediği 789 lira para cezası hatırlatılarak, tutanak tutuldu" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK

İl Sağlık Müdürlüğü, Koronavirüs, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 02:02 Kaynak: İHA

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