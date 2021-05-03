Denetimlerde 350 kilo inci kefali balığı ele geçirildi - Son Dakika

Van Gölü kıyısındaki sazlıklar arasına gizlenen 250 metrelik manyat tipi ağla 350 kilo inci kefali ele geçirilirken, 2 şahsa ise 3 bin 708 TL idari para cezası uygulandı.

Van Gölü'nün sodalı soyunda yaşayan tek balık türü olan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan- 15 Temmuz'da tatlı sulara göç ediyor. Bu sürede avlanması yasak olan inci kefali için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından koordine edilen çalışmalarda Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Asayiş Bot Komutanlıkları, Jandarma Karakol Komutanlıkları ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gece gündüz denetim yapılıyor. Karadan ve havadan yapılan denetimlerde, kaçak avcılar anında yakalanıyor.

Bu kapsamda Edremit Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ile Muradiye Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Karahan bölgesinde yapılan devriye çalışmalarında kaçak balık avlandığı tespit edildi. Dere yatağında yapılan aramada sazlık alana gizlenmiş vaziyette 250 metre manyat tipi ağ, 2 adet tulum, 1 adet şamiyel lastik, 1 adet kepçe ağ ve 150 kilogram ölü inci kefali ve 200 kilogram canlı inci kefali balığı ele geçirildi. Ele geçirilen 200 kilogram canlı inci kefali tekrar suya bırakılarak doğaya kazandırıldı.

Olayda yakalanan 2 şahsa ise Edremit Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı ekipleri tarafından 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa muhalefetten 3 bin 708 TL idari para cezası uygulanmış, ele geçirilen manyat tipi ağ ve malzemeler, kamuya geçirilmek üzere Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN