Denetimlerde 9 adet ruhsatsız tabanca yakalandı - Son Dakika
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Denetimlerde 9 adet ruhsatsız tabanca yakalandı

22.06.2022 09:52
Denetimlerde 9 adet ruhsatsız tabanca yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan denetimde 42 şüpheli şahıs yakalandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan denetimde 42 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 3'ü kuru sıkı olmak üzere 12 tabanca 1 tüfek yakalandı.

Düzce Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler umuma açık işyerlerinde, metruk alanlarda, park bahçelerde, eğlence mekanlarında ve aranan şahıslara yönelik olarak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesince yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 42 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 14'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Yapılman bu uygulamalarda 9 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 153 adet fişek, 3 adet bıçak, 20 gram Esrar ele geçirildi.

3 iş yerine idari işlem

Polis ekipleri umuma açık işyerlerine yönelik denetimlerde 1 masaj salonu, ve 1 kıraathaneye tütün, tütün mamulleri ve alkol tüketildiği gerekçesiyle, 1 kafeye ise tütün, tütün mamulleri ve alkol tüketildiği ve işyerinin ruhsatsız olarak işletildiği tespit edilerek söz konusu işyeri kapatılarak idari işlem başlatıldı. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denetimlerde 9 adet ruhsatsız tabanca yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denetimlerde 9 adet ruhsatsız tabanca yakalandı - Son Dakika
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