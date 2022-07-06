Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri tarafından il genelinde suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Şüpheli şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; çeşitli suçlardan aranması bulunan 2 kişi yakalanırken, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 24 adet mermi ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Denetimlerde aranan 2 kişi yakalandı, 4 ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika

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