Hafriyat kamyonlarına yönelik yapılan denetimde ceza yağdı - Son Dakika

Hafriyat kamyonlarına yönelik yapılan denetimde ceza yağdı

Kemerburgaz-Arnavutköy yolu arasında hafriyat kamyonlarına yönelik yapılan denetimde 50 araca toplam 18 Bin 753 TL para cezası verildi.

Kemerburgaz- Arnavutköy yolu arasında hafriyat kamyonlarına yönelik yapılan denetimde 50 araca toplam 18 Bin 753 TL para cezası verildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince, bugün Kemerburgaz-Arnavutköy yolu arasında hafriyat kamyonlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Saat 14.30 ile 17.30 arasında gerçekleştirilen denetimlerde 82 hafriyat kamyonu kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde, "Farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak suçundan 5 araca toplam 2 Bin 525 TL, "Tescilli araca Yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak" suçundan 1 araca 505 TL, "Muayenesini yaptırmamak" suçundan 6 araca toplam Bin 728 TL, "Verilen izin sonucunda muayenesini yaptırmamak" suçundan 5 araca toplam 2 Bin 990 TL, "Dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile yönetmelikte belirtilen süreye ve şartlara aykırı olarak araç kullanmak" suçundan 1 araca 498 TL, "Araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak" suçunda 3 araca toplam 864 TL, "Makas" suçundan 1 araca 1228 TL, "Uyarılara uymamak" suçundan 4 araca toplam 1152 TL, "Radar" maddesinden 4 araca toplam 1152 TL, "Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek" suçundan 4 araca toplam 528 TL, "Yasak park" suçundan 1 araca toplam 132 TL, "Yükü, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklemek" suçundan 13 araca toplam 4 Bin 875 TL, "Seyir halinde telefon kullanmak" suçundan 2 araca toplam 576 TL para cezası uygulandı.

Toplamda 50 araca 18 Bin 753 TL para cezası uygulandı.

(İHA)

Hafriyat kamyonlarına yönelik yapılan denetimde ceza yağdı
Hafriyat kamyonlarına yönelik yapılan denetimde ceza yağdı
Hafriyat kamyonlarına yönelik yapılan denetimde ceza yağdı

Kemerburgaz, Para Cezası, İstanbul, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 21:38 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hafriyat kamyonlarına yönelik yapılan denetimde ceza yağdı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Irak'ın Erbil kentinde ABD askerlerinin olduğu bölgeye roketli saldırı Bakan Koca, yüz yüze eğitimin yeni yol haritasını açıkladı: 2., 8. ve 12. sınıflar için Bilim Kurulu'nun önerisi var Azerbaycan ordusu ilerlerken AB ve Rusya'dan peş peşe ateşkes çağrısı Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor Komşusuyla yasak aşk yaşayan kadın, sığınma evine yerleştirildi! Bebeği de koruma altına alındı Dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti
Telif polemiği büyüyor! Şehrazat'tan kendisine Telif polemiği büyüyor! Şehrazat'tan kendisine "Terbiyesiz" diyen Acun'a yanıt gecikmedi         
22:36
Sosyal medyada 'mafya hizmeti' reklamı yapan kişi tutuklandı Sosyal medyada 'mafya hizmeti' reklamı yapan kişi tutuklandı         
21:19
Bakan Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'daki son durumu paylaştı Bakan Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'daki son durumu paylaştı         
20:29
İki günlük kız çocuğu, yüz kez tornavida saplanarak öldürüldü İki günlük kız çocuğu, yüz kez tornavida saplanarak öldürüldü         
17:38
Oyuncu Damla Ersubaşı, boşanır boşanmaz imajını değiştirdi Oyuncu Damla Ersubaşı, boşanır boşanmaz imajını değiştirdi         
16:03
RTÜK, Esra Erol'un programındaki yasak aşk olayının ardından ATV'ye idari para cezası verdi RTÜK, Esra Erol'un programındaki yasak aşk olayının ardından ATV'ye idari para cezası verdi         
15:24
Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı         
14:21
Evi musluklarına kadar soyulan kadın komşularının duyarsızlığına isyan etti Evi musluklarına kadar soyulan kadın komşularının duyarsızlığına isyan etti         
13:24
Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü         
13:00
Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu         
12:43
İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu         
12:33
Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı         
12:26
Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı         
12:07
İzmir'in Çernobil'i için için yanarken tehlike saçmaya devam ediyor İzmir'in Çernobil'i için için yanarken tehlike saçmaya devam ediyor         
11:26
Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu         
10:30
F.Bahçe'de yokları oynayan Islam Slimani, Fransız devi Lyon'a transfer olmak üzere F.Bahçe'de yokları oynayan Islam Slimani, Fransız devi Lyon'a transfer olmak üzere         
10:00
Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 04:29:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hafriyat kamyonlarına yönelik yapılan denetimde ceza yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei